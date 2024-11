VIDEO | Oggi la visita in due aziende nel cuore del Distretto dell'agroalimentare del Cosentino. Presente anche il ministro del Lavoro. Una giornata importante per un territorio come quello calabrese con un tasso di disoccupazione fra i più alti

Il grande giorno è arrivato: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato in Calabria. Una visita che giunge in occasione della Festa dei lavoratori e che proprio per questo ha il suo fulcro in due incontri che vedono protagonista il Capo dello Stato in altrettante aziende del Cosentino, nel cuore del Distretto dell'agroalimentare della provincia. Due eccellenze di Calabria che da domani potranno appuntare al petto una medaglia in più: quella di aver accolto nei propri stabilimenti la prima carica dello Stato. Si tratta in particolare della Gias di Mongrassano e di Assolac di Castrovillari.

Mattarella in Calabria: la cronaca della giornata

Ore 12.35 - Occhiuto: «Grazie Mattarella per sue parole su rilancio Mezzogiorno»

«Ringrazio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per questa sua nuova visita in Calabria. Il capo dello Stato incarna i valori dell’unità nazionale e della Costituzione, e la sua presenza è sempre preziosa per il nostro territorio e per le nostre comunità. Ringrazio il presidente Mattarella anche perché nel suo discorso ha voluto sottolineare come lo sviluppo della Repubblica ha bisogno del rilancio del Mezzogiorno: una crescita equilibrata e di qualità del Sud d’Italia assicura grande beneficio all’intero territorio nazionale. ‘Una separazione delle strade tra territori del Nord e territori del Meridione - ha sottolineato il capo dello Stato - recherebbe gravi danni agli uni e agli altri’. Con la sua presenza Sergio Mattarella racconta al Paese una Calabria diversa e dimostra che questa è una regione che ha le qualità per essere protagonista anche nell’industria e nell’economica nazionale. Grazie presidente». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Ore 13.04 - Mattarella lascia Castrovillari

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha appena lasciato lo stabilimento Assolac di Castrovillari. Termina così la visita del Capo dello Stato in Calabria.

Ore 12.40 - Il presidente Mattarella prende la parola

«Il lavoro è legato, in maniera indissolubile, alla persona, alla sua dignità, alla sua dimensione sociale, al contributo che ciascuno può e deve dare alla partecipazione alla vita della società. Il lavoro non è una merce». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando dalla Calabria in vista della Festa del Lavoro. Dai rischi derivanti dall'intelligenza artificiale per il patrimonio umano all'importanza dei migranti nella produzione agricola, fino al monito che sembra richiamare l'Autonomia differenziata: tanti gli spunti durante il suo intervento.

Ore 12.30 - L'intervento del ministro del Lavoro Calderone

«Il Primo Maggio è appuntamento importante. Per me è un onore accompagnare il Presidente della Repubblica in tanti stabilimenti del Paese, è un modo per essere vicini ai lavoratori e a tutto il mondo produttivo». Così il ministro del Lavoro Elvira Calderone nel suo intervento nello stabilimento Assolac di Castrovillari che ha visitato questa mattina insieme al Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Ore 12.25 - Le parole del rappresentante dei lavoratori Assolac

«Non possiamo dimenticare le lotte storiche dei lavoratori che ci hanno preceduti e di cui oggi noi godiamo. La presenza di tante autorità è un riconoscimento tangibile del valore del lavoro. Per quanto ci riguarda, il valore fondamentale dell’azienda è il principio dello stare bene. Quando noi lavoratori ci sentiamo valorizzati e supportati nel momento difficile riusciamo a essere più produttivi. La solidarietà è fondamentale per creare un ambiente di lavoro inclusivo dove ognuno si sente un pezzo importante del sistema». Lo ha detto Gaetano Piraino, rappresentante dei lavoratori Assolac, intervenuto nel corso della cerimonia.

Ore 12.20 - L'intervento del presidente Granarolo Calzolari

«Era il '57 quando un gruppo di mezzadri si costituirono in cooperativa per ridare dignità al loro lavoro. Succedeva in Emilia come in Calabria con il passare degli anni quei progetti si sono trasformati in imprese cooperative. Era il '65 quando nacque la prima centrale del latte di Cosenza per garantire a tutti un latte di qualità. 24 anni fa abbiamo deciso di mettere insieme le nostre storie creando un asse fra Emilia e Calabria». Così Gianpiero Calzolari, presidente Granarolo, nel corso del suo intervento.

Ore 12.05 - Prende la parola Piercacciante

Il primo a prendere la parola è il presidente di Confindustria Cosenza Giovan Battista Perciaccante, che rivolge il suo saluto a Mattarella: «La sua presenza a Castrovillari, nel cuore del Distretto agroalimentare del Cosentino, in occasione della festa del lavoro e dei lavoratori, rappresenta un avvenimento unico e di rilevanza assoluta per tutti noi. Questa ricorrenza, infatti, ha una storia profonda che si arricchisce e rinnova ogni anno per rendere merito a quanti quotidianamente con il loro esempio, la loro attività lavorativa ed il loro sacrificio contribuiscono alla crescita civile ed economica della società».

Ore 12 - Inizia la cerimonia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è appena entrato nello stabilimento dell’Assolac per la cerimonia ufficiale, è stato accolto da un lungo applauso dei presenti. Subito dopo è partito l’inno nazionale intonato dai ragazzi dell’istituto comprensivo “Troccoli” di Lauropoli (Cassano all’Jonio).

Ore 11.50 - Mattarella a Castrovillari, la DIRETTA

11:42 - Mattarella è arrivato a Castrovillari

Ore 11:25 - Mattarella parte da Mongrassano

Dopo la visita alla Gias di Mongrassano, il Presidente Mattarella riparte alla volta di Castrovillari dove avrà luogo la cerimonia ufficiale con il suo intervento in vista della Festa dei lavoratori.

Ore 11.20 - Mattarella: «Un piacere festeggiare con voi il Primo Maggio»

«È davvero un piacere festeggiare con voi il primo maggio» - ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando i lavoratori dello stabilimento Gias, industria di alimenti surgelati fondata da Antonio Tenuta nel 1970, che confeziona e surgela prodotti agroalimentari per conto di diversi notissimi marchi che popolano gli scaffali dei supermercati italiani.

Ore 11:20 - Mattarella in Calabria, l’assessore Gallo: «La Calabria riesce a cambiare il proprio racconto»

«Una giornata importante, un riconoscimento importante, una presenza importante: l’arrivo di Mattarella in Calabria è un fatto che ci inorgoglisce enormemente». Per Gianluca Gallo, assessore regionale all’Agricoltura, la presenza del Presidente della Repubblica è il «segno evidente che la Calabria riesce a cambiare il proprio racconto e si segnala agli occhi del Paese come regione capace di dimostrare che alcuni settori sono cresciuti in questi anni grazie all’impegno di tanti lavoratori che oggi incontreranno Mattarella. E noi – continua Gallo – dobbiamo essere orgogliosi di questi settori che costituiscono l’ossatura della nostra economia».

Ore 11.10 - Mattarella in Calabria, Senese (Uil) e Sposato (Cgil): «La Calabria lavori per evitare la fuga dei giovani»

Una visita importante che non deve far dimenticare le emergenze della regione. Per i sindacalisti la presenza di Mattarella in Calabria è un momento di centrale importanza. Per Maria Elena Senese, segretario regionale della Uil, la giornata è «un segnale importante per una terra che è abituata a soffrire ma che dimostra, soprattutto nell’ultimo periodo, di avere una dignità e di avere una voglia di riscatto». Senese non dimentica, tuttavia, di sottolineare i problemi: «C’è un’emergenza che riguarda la sanità ma soprattutto l’emigrazione dei giovani calabresi all’estero e al Nord».



Angelo Sposato, segretario generale della Cgil Calabria ribadisce che si tratta di una «visita significativa perché mette al centro il lavoro e le aziende sane e ciò di cui la regione ha bisogno è lavoro dignitoso e sicuro: dobbiamo mettere al centro un nuovo umanesimo del lavoro. La nuova strada è quella degli investimenti: ci sono grandi risorse su fondi comunitari e Pnrr». Per Sposato l’agroalimentare «è uno dei settori che trainano l’economia calabrese. Noi siamo del parere che serve un mix di investimenti per evitare spopolamento e fuga dei giovani».

Ore 11 - Mattarella è arrivato a Mongrassano

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Mongrassano, in provincia di Cosenza, prima tappa della sua visita in Calabria per la Festa del lavoro e dei lavoratori 2024. La trasferta calabrese del Capo dello Stato, accompagnato dalla ministra del Lavoro Marina Calderone, proseguirà a Castrovillari. Il presidente Mattarella è giunto in elicottero nella cittadina di circa 1500 abitanti, dove è stato accolto dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, dalla presidente della provincia di Cosenza Rosaria Succurro e dal sindaco Ferruccio Mariani, e in corteo ha raggiunto l'area dove sorge lo stabilimento Gias, industria di alimenti surgelati fondata da Antonio Tenuta nel 1970, che confeziona e surgela prodotti agroalimentari per conto di diversi notissimi marchi che popolano gli scaffali dei supermercati italiani e non.

Ore 11.15 - Il vescovo di Cassano Savino: «Il presidente viene a dirci che possiamo farcela»

«Da parte mia come pastore e vescovo di questo territorio gratitudine senza se e senza ma al presidente Mattarella per la sua visita. È il garante dei principi della Costituzione e al tempo stesso è il garante della democrazia». Così, ai microfoni di LaC, il vescovo della diocesi di Cassano allo Jonio Francesco Savino. «La sua visita è un segno di grande speranza: viene a visitare due aziende di grande eccellenza, viene a dirci “potete farcela” soprattutto se affermiamo due principi fondamentali: il principio della legalità del noi e il principio dello stare insieme. Se stiamo insieme senz’altro possiamo farcela».

Ore 10.30 - Arrivano i corazzieri

Ore 10.05 - Atteso il ministro del Lavoro

Il prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella attende l’arrivo del ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone. Ci sarà anche lei a Mongrassano per le celebrazioni della Festa dei Lavoratori alla presenza del Presidente Mattarella.

Ore 9.52 - L'arrivo di Occhiuto e Succurro

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto fa il suo ingresso nel piazzale della Gias di Mongrassano, già gremito di giornalisti e forze dell'ordine. L'arrivo del Capo dello Stato Sergio Mattarella è previsto per le ore 10:45. Sarà accolto dalle autorità e seguirà una visita dell'azienda. Per le 11:40 circa il Capo dello Stato è atteso all'Assolac di Castrovillari, dove, dopo la visita allo stabilimento, ci sarà la cerimonia ufficiale con gli interventi del presidente di Confindustria Cosenza Giovan Battista Perciaccante, il presidente di Granarolo Gianpiero Calzolari, il rappresentante aziendale dei lavoratori Gaetano Piraino, il ministro del Lavoro Marina Calderone. Le conclusioni saranno invece del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel piazzale della Gias di Mongrassano è giunta anche la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, accompagnata dal marito Marco Ambroggio.

In Calabria anche il ministro del Lavoro

Insieme a Sergio Mattarella, arriverà in Calabria anche il ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone. Lo ha annunciato nei giorni scorsi il presidente di Confindustria Cosenza, Giovan Battista Perciaccante, che ha sottolineato la rilevanza di un evento «capace di accendere i riflettori nazionali sulle potenzialità di un territorio poco conosciuto ai più e su un tema, quello del lavoro, di assoluta importanza per la crescita economica delle comunità». A portare i propri saluti al Capo dello Stato ci saranno anche il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella, la presidente della Provincia Rosaria Succurro e i sindaci del territorio.

La visita a due stabilimenti nel Cosentino

Nei giorni scorsi la macchina organizzativa, curata dalla Prefettura di Cosenza, si è mossa a tambur battente per definire i dettagli e fare in modo che la visita del Presidente Mattarella in Calabria proceda senza intoppi. L’agenda del Quirinale segna le 11 come orario d’inizio della visita del Capo dello Stato in occasione del Primo maggio. Si parte dalla Gias di Mongrassano, azienda di Mongrassano specializzata nel trattamento e nella produzione di alimenti surgelati, guidata da Gloria Tenuta che nel 2018 è stata nominata Cavaliere del Lavoro proprio da Mattarella. Ci si sposterà poi nel Pollino e più precisamente a Castrovillari, per la visita alla cooperativa Assolac - Associazioni latte calabresi, leader in Calabria per la raccolta e commercializzazione del latte vaccino.

Una visita importante quella del Presidente della Repubblica in vista del Primo maggio, soprattutto in un territorio come la Calabria che con il lavoro non ha un rapporto "facile" e dove si registra uno dei tassi di disoccupazione più alto d'Europa.

Le altre volte di Mattarella in Calabria

Negli ultimi anni sono state diverse le visite di Mattarella in Calabria. L'ultima dopo il tragico naufragio di Cutro a fine febbraio del 2023. In quell'occasione, il Capo dello Stato volle rendere omaggio alle salme delle vittime nel Palamilone di Crotone, portando l'affetto e la vicinanza di un intero Paese ai familiari. E proprio nei giorni scorsi, il Capo dello Stato ha conferito un attestato d’onore di “Alfiere della Repubblica” al 13enne crotonese Giovanni Prestinice «per la determinazione con cui si impegna come volontario per la difesa dei diritti dei migranti. Dopo il tragico naufragio di Cutro si è prodigato per far conoscere la storia delle vittime, restituendo loro dignità e contrastando l’indifferenza di tanti».

Per quanto riguarda le altre visite di Matterella in Calabria, nel settembre del 2021 era stato a Pizzo per partecipare all’inaugurazione dell’anno scolastico nell’istituto nautico. Prima ancora, nel novembre del 2018, il Presidente della Repubblica era giunto a San Demetrio Corone con l'allora presidente albanese Ilir Meta per commemorare il 550esimo anniversario della morte di Castriota Skanderbeg e rinsaldare così l'amicizia fra i due popoli.