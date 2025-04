Ad Arghillà, periferia di Reggio Calabria segnata da problematiche ambientali e sociali, Medici del Mondo e il polo di Medicina solidale Ace presenti per promuovere salute e prevenzione

Il polo sanitario di prossimità di medicina solidale Ace è attivo da anni con una serie di servizi erogati da medici volontari che dedicano del tempo a prestare cure in questa zona dove il grado di fragilità ed emarginazione è altissimo, dove la salute appare un valore e un diritto perennemente in bilico (e non è l'unico).

Ad Arghillà, periferia complessa a nord di Reggio Calabria, parlare dei riflessi sulla salute delle critiche condizioni igienico-sanitarie e di prevenzione è necessario e richiede pazienza e perseveranza. Accanto al polo Ace, dal 2022 operano nel quartiere complesso e particolarmente fragile di Arghillà anche Medici del Mondo, un’organizzazione internazionale impegnata a garantire assistenza sanitaria alle persone che vivono in condizioni di vulnerabilità. Con la clinica mobile sono settimanalmente presenti ogni martedì pomeriggio, ogni venerdì mattina. Il giovedì sono previsti degli incontri.

«Noi sperimentiamo, con pazienza, che quando incontrano persone accoglienti che hanno voglia di trascorrere del tempo per ascoltare e per spiegare bene quali siano i servizi disponibili, gratuiti, vicini oppure servizi che possono diventare accessibili seguendo determinati percorsi. Alla fine le persone vogliono curarsi, vogliono stare meglio. Nessuno vuole stare male. Noi cerchiamo di collegare la popolazione di servizi già esistenti, dare strumenti per essere responsabili della loro salute e stare meglio». Questa la testimonianza di Mourad Boudhil, coordinatore territoriale di Medici Del Mondo Italia a Reggio Calabria.

L'organizzazione opera dal 2016 nell'ambito del progetto "Persone in movimento", prestando attività in occasione degli sbarchi al porto e nei centri di primissima accoglienza di Reggio. Nel reggino siamo presenti anche a San Ferdinando nel villaggio Dambe So.

Medici del mondo ha promosso di recente la prima Fiera della Salute proprio ad Arghillà.