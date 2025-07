Battesimo, Prima Comunione e Cresima per uno dei medici cubani in servizio all’ospedale di Polistena, nel Reggino. Domenica scorsa, nella chiesa della Madonna della montagna di Galatro, il dottor Gustavo Adolfo Fernández ha ricevuto i sacramenti entrando così a far parte della comunità cristiana. A celebrare la messa il vescovo della Diocesi di Oppido-Palmi, Giuseppe Alberti.

A dare la notizia è la stessa Diocesi. «Il dottor Fernández – è scritto in una nota – ha seguito un percorso di preparazione catechistica e liturgica articolato in diversi incontri, avviato nella Chiesa di San Nicola a Galatro, che ha avuto come obiettivo l’approfondimento dei fondamenti del Cristianesimo e della vita ecclesiale».

Tanti i fedeli che hanno partecipato alla celebrazione. «Il momento della confermazione è stato particolarmente toccante: alla domanda posta dal Vescovo, il nuovo catecumeno ha risposto con un deciso e convinto “Credo”, espressione della piena adesione alla fede cristiana. La risposta, pronunciata con forza e passione, ha suscitato grande commozione tra i presenti», spiega la Diocesi.

E ancora: «L’intera assemblea ha accolto il nuovo fratello nella fede con un caloroso applauso e manifestazioni di sincera emozione. Alcuni momenti sono stati accompagnati da lacrime di gioia, segno della profonda condivisione di un evento spirituale che ha toccato il cuore di tutta la comunità. Il gesto finale dell’abbraccio collettivo ha voluto esprimere, con semplicità e verità, il senso di appartenenza e accoglienza: “Gustavo, grazie. Sei uno di noi”».