Con il suo fucile modificato, aveva già abbattuto 5 colombacci. Denunciato dal corpo forestale di Cosenza

MENDICINO (COSENZA)- Il Corpo forestale dello Stato di Cosenza ha denunciato un cacciatore per uso di mezzi vietati, nel corso di controlli in occasione della prima giornata di preapertura della stagione venatoria. L'uomo è stato notato in località "Monachelle" di Mendicino, dietro un capanno da appostamento fisso, su un'area percorsa dal fuoco. Dai controlli è emerso che l'uomo, che aveva abbattuto 5 colombacci, aveva rimosso il riduttore per limitare il rifornimento di cartucce. (ci)