La celebre rivista internazionale punto di riferimento dedicato al benessere, al fitness, alla salute e allo stile di vita maschile ha condotto un’inchiesta tra tutti i capoluoghi

Qualcuno lo immaginava, ora è certificato: l’inchiesta di Men’s Health (MH), notissima rivista internazionale sulla salute (degli uomini in particolare) mette in rilievo le città con l’aria piu pura e quindi meno inquinata.

In testa c’è Catanzaro.

Come scrive il giornalista Niccolò Gelao “Catanzaro spicca come la città con l’aria piu pulita in Italia. L’European Environmente Agency confronta in totale 761città europee attraverso un indicatore che tiene conto dell’esposizione della popolazione a PM2.5 (particolato fine costituito da particelle microscopiche solide e liquide sospese nell'aria con un diametro inferiore o uguale a 2,5 micrometri), biossido di azoto ed ozono nei due anni precedenti la pubblicazione della classifica. Rispetto alla vecchi metodologia, che fino al 2025 considerava sostanzialmente solo il PM2,5 misurato nelle stazioni, il nuovo sistema utilizza mappe modellistiche con una risoluzione di un chilometro per un chilometro e calcola concentrazioni ponderate sulla popolazione, mettendole poi in relazione con il rischio sanitario. In questo rapporto, il capoluogo della Calabria diventa punto di riferimento per la qualità dell’aria in Italia, ma anche piu in generale come una delle realtà che hanno mostrato un quadro particolarmente favorevole nel contesto europeo».

Le situazioni invece piu problematiche continuano a concentrarsi nel bacino padano, nell’area metropolitana tra Napoli e Caserta e nel Frusinate.