Al lavoro le squadre operative, impegnate ad Accumoli e a Norcia, tra le aree più colpite dal terremoto dello scorso agosto

Continua il lavoro delle squadre operative dei Vigili del Fuoco Calabria nei territori del centro Italia colpiti dal sisma lo scorso agosto.

Terremoto, i Vigili del fuoco Calabria tra le macerie

I soccorritori speleo alpino fluviali della Calabria sono impegnati ad Accumoli per la messa in sicurezza e lo smontaggio controllato della vela campanaria della Chiesa di Santa Maria della Misericordia.

Due squadre sono a Norcia per la messa in sicurezza dell'ostello "Il Capisterium", al cui interno vi erano 80 persone durante la scossa, ed per il cerchiaggio della torretta C nei pressi della Porta Orientale o Maccarrone.