I lavori procedono anche se l’avvio delle corse non sembra proprio imminente. In attesa di ricevere formale incarico per la gestione dell'intero percorso ferrato da Cosenza a Catanzaro Lido, Ferrovie della Calabria continua a lavorare sulla tratta storica urbana che dalla stazione di Via Milano (al centro del capoluogo di Regione) porta nel quartiere Sala.

Il punto decisivo

«Noi ci occuperemo in particolare di questa tratta – dice in esclusiva al Network LaC l’ingegnere Ernesto Ferraro, amministratore unico di FdC direttamente incaricato dal presidente Roberto Occhiuto in ottica competenze anziché secondo i consueti cliché di appartenenza politica – con l'introduzione di uno scambio in cremagliera che permetterà di velocizzare il percorso della tratta e di permettere il transito di due treni contemporaneamente. Questo è sicuramente l'elemento più importante dei lavori».

La metropolitana di Catanzaro fa i conti con i tempi di percorrenza. Lo studio progettuale ha previsto un elemento decisivo per la tratta che congiunge al centro storico.

Tecnologia per la sicurezza

«Tutto il sistema-Pendolo – aggiunge Ferraro – beneficerà di un radicale upgrade tecnologico, perché oltre al comfort e alla bellezza dei veicoli è necessario puntare sempre sulla sicurezza. L’intervento va in questa direzione, quindi un salto in avanti di decine di anni che ci permetterà di viaggiare anche in maniera molto più sicura».

Fatto il pendolo, bisognerà fare… i pendolari, cioè una mentalità nuova del trasporto pubblico su rotaia. «Certo – aggiunge l’amministratore Ferraro – la cultura del mezzo pubblico deve entrare sempre più nelle nostre teste ed è chiaro che questo mezzo ci permetterà di avere vantaggi enormi negli spostamenti».

Tuttavia, oltre alla sua evidente ed innegabile valenza, la metropolitana di Catanzaro ha sollevato qualche dubbio relativo alla sua sostenibilità economica. «Assolutamente no – replica con ferma decisione il responsabile FdC operosamente assistito da Antonio Critelli – queste sono opere che sono fondamentali per la crescita, per lo sviluppo delle comunità. Sui trasporti nel corso del tempo si è basato veramente lo sviluppo delle grandi città. Noi ci crediamo molto, tant'è che nelle opere ci sono anche la realizzazione della nuova stazione, quindi di Catanzaro, un'opera importante».