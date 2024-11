L’esponente del governo Meloni ad Agrigento dove ha presieduto il Comitato per l’ordine e la sicurezza: «Arrivi anche in altri porti per un’equa distribuzione»

In tema migranti, la Sicilia e la Calabria «non devono essere condannate a essere il campo profughi dell'Europa». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ad Agrigento, dove ha presieduto, insieme con il Capo della Polizia Lamberto Giannini, il Comitato per l'ordine e la sicurezza. L'argomento principe – riferisce Adnk - è quello sui migranti e dei continui sbarchi sull'isola di Lampedusa.

Alla luce dei numerosi arrivi, che stanno interessando anche le coste calabresi, il Governo ha deciso di fare arrivare le navi delle ong in altri porti italiani «per una equa distribuzione dei migranti». E che nulla c'entra il colore politico delle città perché «la città di Ancona, ad esempio, è in una Regione guidata da un partito non di sinistra». Nel breve incontro con i giornalisti, presso la Prefettura, Matteo Piantedosi, ci tiene a ringraziare, per primo, il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, che da mesi chiede un intervento del Governo. «Ho raccolto il suo grido di allarme e lo ringrazio», ha poi evidenziato il ministro.