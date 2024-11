Le operazioni di primo soccorso e assistenza, coordinate dalla Prefettura, saranno prestate dal personale delle forze dell'ordine, degli enti di assistenza e soccorso e delle associazioni di volontariato

E' previsto per domani mattina, nel porto di Reggio Calabria, l'arrivo della nave "Bourbon Argos" con a bordo 814 migranti di cui 716 uomini, 81 donne e 17 minori. I migranti provengono da Senegal, Nigeria, Guinea, Congo e Siria.

Le operazioni di primo soccorso e assistenza, coordinate dalla Prefettura, saranno prestate dal personale delle forze dell'ordine, degli enti di assistenza e soccorso e delle associazioni di volontariato. Nel momento dello sbarco i migranti verranno sottoposti alle prime cure sanitarie da parte del personale medico presente sul posto e assistiti dalle associazioni di volontariato.

Nell'occasione sarà allestita, a cura della Regione Calabria, la tenda per il trattamento igienico - sanitario dei migranti con patologie cutanee. Successivamente i migranti saranno trasferiti in altre province in base al Piano di riparto predisposto dal Ministero dell'Interno.