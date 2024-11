Le attività si sono concentrate nel mar Egeo, nei pressi dell’isola Chios, a supporto dell'unità navale greca

Due soccorsi sono stati effettuati dalla motovedetta della Guardia costiera italiana CP 289 nel mar Egeo, vicino all’isola di Chios.

In particolare, gli interventi sono stati svolti in favore di 10 migranti (9 uomini e 1 donna) di nazionalità afgana a bordo di un piccolo gommone, nella notte del 12 novembre, e in favore di 8 migranti siriani a bordo di una piccola unità in vetroresina, effettuato la notte successiva, il 13 novembre.

Entrambi i salvataggi sono stati portati a termine dalla motovedetta CP 289 di Reggio Calabria, che si trova nel mar Egeo perché inserita nel dispositivo Frontex – Operazione Poseidon 2016, operazione iniziata a giugno di quest’anno e che prevede, nel periodo 1 novembre – 31 dicembre, l’impiego di una motovedetta della Guardia costiera italiana a supporto di quella greca.