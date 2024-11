Lo ha dichiarato il sindaco di Rossano Mascaro nell'incontrare cittadini e commercianti preoccupati per la creazione di un centro accoglienza nel cuore di Rossano

«Per quanto concerne il tema “Migranti”, se come amministrazione comunale dovessimo essere chiamati ad intervenire in qualsiasi modo nelle procedure, che attualmente coinvolgono solo ed esclusivamente lo Stato centrale e le prefetture, relative al reperimento di siti per l'accoglienza nel nostro territorio, ribadiremmo che il modello da noi preferito ed auspicato è quello dell'accoglienza, dell'assistenza e dell'integrazione diffusa e non quello, limitante, della concentrazione in punti circoscritti della città.

È quanto ha ribadito ieri dal sindaco Stefano Mascaro incontrando in Sala Giunta una delegazione di cittadini e commercianti che avevamo chiesto di essere ricevuti ed ascoltati in merito alle preoccupazioni diffusesi sui media circa l'ipotetica realizzazione di un centro di accoglienza nel centro storico.

All'incontro hanno partecipato anche Giuseppe Graziani, dirigente del settore territorio e ambiente del Comune ed i consiglieri comunali Tonino Caracciolo, Marinella Grillo e Flavio Stasi.

Nel corso del confronto, giudicato utile e proficuo da parte di tutti e nel quale il primo cittadino ha confermato la massima attenzione dell'Esecutivo su questa vicenda, è emersa la comune volontà di individuare tutte le iniziative più opportune perché il messaggio e la prospettiva di un'accoglienza diffusa su tutto il territorio possa essere sostenuto con determinazione presso tutte le istituzioni direttamente competenti.