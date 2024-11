Presentato a Roma il rapporto con i dati relativi al 2022: la nostra regione al quarto posto in Italia per posti destinati a chi fugge dal proprio Paese: i numeri comune per comune

Più di 50mila persone, di cui quasi 12mila minori stranieri non accompagnati. Sono i numeri dell’accoglienza dei migranti in Italia e questi sono invece i numeri della rete Sai, il Sistema con diramazioni in tutte le regioni e in 104 province su 107: 804 gli enti locali titolari di progetto, di cui 709 Comuni, 16 Province/Città metropolitane, 30 Unioni di Comuni e comunità montane, 49 altri enti (Ambiti o distretti territoriali e sociali, associazioni o Consorzi intercomunali, Società della salute).

I dati sono stati presentati oggi a Roma nella sede dell’Anci e sono contenuti del rapporto annuale Sai, che nella sua ultima edizione prende in considerazione i numeri relativi al 2022. Accoglienza in crescita rispetto al 2021, con un +25,3%. Delle 53.222 persone conteggiate 40.481 – pari al 76% – sono finite nei progetti di accoglienza ordinaria, 11.910 (il 22,4%) sono minori stranieri non accompagnati mentre 831 (l’1,6%) risultano inserite in percorsi dedicati a persone con esigenze sanitarie o disagio mentale.

Provengono da 110 Paesi, per la gran parte da Africa e Asia. I numeri maggiori arrivano da Nigeria, Bangladesh, Afghanistan, Pakistan, Ucraina, Egitto, Tunisia, Mali, Somalia e Gambia.

L’altro dato rilevato dal rapporto è l’incremento delle presenze femminili, con un +23,6% rispetto al 2021, mentre per quanto riguarda le fasce d'età sono maggiormente rappresentate quelle dai 26 ai 40 anni (32,2%) e dai 18 ai 25 anni (30,8%). I minori sono 15.331, pari al 28,8% del totale, e di questi il 44,8% sono non accompagnati.

Più della metà arriva dal mare

Via mare sono arrivate 31.236 persone, il 58,7%: una percentuale pari a più della metà del totale ma in discesa rispetto al 2021 quando raggiungeva il 68,6%. Il 17,3% è invece giunto in Italia varcando i confini di terra. Tra questi i profughi ucraini – circa 175mila persone dall’inizio del conflitto – che hanno contribuito a far crescere la percentuale rispetto all’anno precedente, quando era dell’11,5%. Aumentano anche gli ingressi via cielo, anzi raddoppiano: 6.157 le persone arrivate in aereo a fronte delle 3.089 del 2021.

I dati in Calabria

La maggior parte dei posti dedicati all’accoglienza si trova nel Sud Italia: il 36,7% pari a 16.333; al Nord il 29,2%, il 17,3 al Centro e nelle isole il 16,7. Per quanto riguarda il dato regionale, la Calabria si piazza in quarta posizione con 3.990 posti (il 9%) dietro a Sicilia (7.053), Campania (4.896) e Puglia (4.371).

Dei quasi 4mila accolti in Calabria, 328 sono minori non accompagnati e 63 persone con problematiche di tipo sanitario.

I progetti Sai nella nostra regione sono in tutto 119, pari al 12,6% del totale nazionale: il 14,3% riguarda minori non accompagnati, il 4,2 persone bisognose di specifica assistenza sanitaria, l’81,5 è dedicato all’accoglienza ordinaria.

L’identikit degli operatori

Nel rapporto è tracciato anche un profilo dell’operatore dell’accoglienza, basato su un’indagine svolta su circa 1.200 professionisti che lavorano nel settore. La maggioranza è costituita da donne (70,9%): di queste il 75% si colloca nella fascia di età tra i 25 e i 44 anni (75%). Oltre la metà degli operatori è nato al Sud e nelle isole e più specificatamente in Sicilia, Puglia, Campania e Calabria. «Dalla lettura incrociata tra luogo di nascita, domicilio e attuale sede di lavoro – rileva il rapporto – risulta interessante evidenziare che non si rilevano scostamenti, la distribuzione delle regioni prevalenti dei rispondenti per sede del progetto nel quale sono coinvolti sono, nell’ordine, Sicilia, Puglia, Lombardia, Piemonte, Campania e Calabria (in linea con la presenza e il peso delle progettualità Sai a livello regionale)».

La distribuzione in Calabria per province e comuni

Ed ecco come i posti dell'accoglienza sono suddivisi nelle nostre 5 province, con i dati comune per comune.

Catanzaro: Amato 16 ordinari, Badolato 30, Carlopoli 25 ordinari e 10 con disagio mentale o disabilità, Catanzaro 20 minori non accompagnati, Cortale e Curinga 45, Davoli 16 minori non accompagnati, Decollatura 22, Gasperina 36, Gimigliano 20, Girifalco 35, Lamezia Terme 42 ordinari e 15 minori non accompagnati, Maida 20, Miglierina 36, San Pietro Apostolo 32 minori non accompagnati, San Sostene 35 minori non accompagnati, Santa Caterina dello Ionio 57, Satriano 42, Tiriolo 15 minori non accompagnati, Vallefiorita 20.

Cosenza: Acquaformosa 57 ordinari e 12 minori non accompagnati, Acri 31 ordinari e 12 minori non accompagnati, Belsito 25, Bisignano 38, Bocchigliero 25, Campana 18, Cariati 31, Casali del Manco 20 ordinari e 15 minori non accompagnati, Cassano all'Ionio 55, Castrovillari 70, Celico 15 minori non accompagnati, Cerchiara Di Calabria 30, Cerisano 20, Cerzeto 82, Civita 19, Colosimi 25, Corigliano-Rossano 80, Cosenza Provincia 62, Crosia 25, Dipignano 15 minori non accompagnati, Domanico 15, Figline Vegliaturo 20, Firmo 20, Grimaldi 15 minori non accompagnati, Lappano 15, Marzi 40, Mendicino 23 ordinari e 12 minori non accompagnati, Montalto Uffugo 54, Montegiordano 10, Oriolo 10, Paludi 15, Parenti 20, Plataci 65, Rogliano 22 minori non accompagnati, Roseto Capo Spulico 115, Rovito 20, San Basile 31, San Benedetto Ullano 20, San Cosmo Albanese 40, San Demetrio Corone 20, San Giorgio Albanese 38, San Pietro In Amantea 18, San Sosti 22,, Scigliano 25, Spezzano della Sila 20, Trebisacce 30, Vaccarizzo Albanese 25, Villapiana 35.

Crotone: Carfizzi 40, Crotone 110, Crotone Provincia 100, Isola Di Capo Rizzuto 25 ordinari e 10 minori non accompagnati, Petilia Policastro 45, Roccabernarda 40, San Nicola dell'Alto 27, Savelli 50.

Reggio Calabria: Ardore 25, Bagaladi 30, Benestare 52 minori non accompagnati, Brancaleone 25, Calanna 15, Camini 11,8 Campo Calabro 17 ordinari e 14 con disagio mentale o disabilità, Caulonia 75, Cinquefrondi 30, Cittanova 27, Condofuri 45, Cosoleto 28, Ferruzzano 40, Galatro 20, Gioiosa Ionica 72, Laganadi 10 ordinari e 6 con disagio mentale o disabilità, Melicuccà 31, Molochio 20, Monasterace 25, Montebello Jonico 35, Reggio Calabria 88, San Giorgio Morgeto 20, San Roberto 19 con disagio mentale o disabilità, Sant'Alessio In Aspromonte 66 ordinari e 14 con disagio mentale o disabilità, Sant'Ilario dello Ionio 25, Seminara 20, Stilo 20, Villa San Giovanni 45.

Vibo Valentia: Arena 40, Filadelfia 135, Filandari 15 minori non accompagnati, Mileto 35, San Gregorio D'Ippona 30, Vallelonga 25.