La città si trasforma in una passerella a cielo aperto ma come ci si veste per non sembrare l’ennesimo turista capitato per sbaglio? Se il tuo obiettivo è farti notare (senza esagerare, si intende), segui i nostri consigli per un look a prova di street style

L’ora X è scattata ieri: la Milano Fashion Week 2025 è in pieno svolgimento e la città si trasforma in una passerella a cielo aperto. Designer, influencer e celebrità si contenderanno i flash dei fotografi, ma la vera domanda è: come ci si veste per non sembrare l’ennesimo turista capitato per sbaglio? Se il tuo obiettivo è farti notare (senza esagerare, si intende), segui i nostri consigli per un look a prova di street style. Casomai ti riuscisse di intrufolarti in qualche party vip legato alla settimana della moda, uno dei segreti per sembrare parte del jet set è puntare tutto su un capospalla che faccia scena. Non importa cosa indossi sotto: un cappotto oversize, colorato o strutturato, basta e avanza per garantire l’esplosivo effetto "wow". Meglio ancora se in lana spessa, shearling o eco-pelliccia, per un tocco da diva consapevole.

Gli abbinamenti per completare il look

Slingback con kitten heel: eleganti, ma senza compromettere la tua resistenza fisica. Mini bag di tendenza: piccola, ma capace di contenere almeno il telefono e il rossetto.

Contrasti vincenti: capospalla maschile e dettagli ultra-femminili

Se il cappotto scenografico non fa per te, opta per un blazer oversize o un bomber voluminoso. L’effetto “appena rubato dal guardaroba di lui” è perfetto per trasmettere un’aria effortless chic. Puoi bilanciare il tutto con una longuette aderente, perfetto contrappunto alla silhouette maschile del capospalla. Non dimenticare gli stivali al ginocchio: slanciano la figura e sono pratici per affrontare il marciapiede milanese. L’obiettivo finale? Creare un mix tra struttura e sensualità, tra rigore e audacia.

Pelliccia (eco, ovviamente) e accessori di tendenza

Se vuoi davvero confonderti tra influencer e stylist, allora punta su un capo statement in eco-pelliccia. Non è solo caldo e avvolgente, ma comunica anche un messaggio di stile responsabile. E per quel tocco in più? Il balaclava, l’accessorio must-have della stagione, perfetto per proteggersi dai venti gelidi e dai paparazzi. Sotto la pelliccia, gioca con un abito lungo in maglia: comodo, elegante e perfetto per il layering. Completando con stivali chunky o texani, per un contrasto dinamico e grintoso.

I dettagli che possono fare la differenza

Indipendentemente dal look scelto, ci sono alcuni elementi imprescindibili per un outfit davvero fashion week-approved:

Occhiali da sole XXL: anche se piove, anche se è sera. L’aura di "sintomatico mistero" - come cantava il Maetsro Battiato - funziona sempre.

Borsa a mano (attenzione, non a tracolla): perché lo street style non ammette distrazioni pratiche.

Guanti lunghi o in pelle: sofisticati e pronti a impreziosire qualsiasi outfit.

Parola d'ordine apparire, "fake it until you make it"...

La Milano Fashion Week è un palcoscenico perfetto per sperimentare, osare e divertirsi con la moda. Se non sei sicura del tuo outfit, ricorda la regola d’oro: portalo con sicurezza. Perché il vero segreto dello stile è il modo in cui lo indossi, non solo cosa indossi. Ora che possiedi qualche suggerimento utile, sei pronta a conquistare le strade di Milano. E chissà, magari finirai pure su qualche scatto di street style... o, male che ti vada, almeno su un TikTok virale.