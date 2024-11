Il Ministro dell'Interno non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa. Un gruppo di contestatori nei pressi delle pensiline protestano contro i recenti decreti varati dal Viminale

Il ministro dell’Interno Marco Minniti è appena giunto all’Università della Calabria per intervenire alla giornata di studi sul tema: “Intelligence: a dieci anni dalla riforma. Risultati, questione aperte, prospettive”, organizzato nell’aula magna dal Centro di Documentazione Scientifica sull’Intelligence dell’Università della Calabria, in collaborazione con il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza della Repubblica, il Laboratorio Nazionale CINI di Cybersecurity e la rivista di geopolitica LIMES. Il titolare del Viminale non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

Presenti tra gli altri, il rettore Gino Crisci, il prof. Mario Caligiuri, direttore del Master in Intelligence dell'Unical, i prefetti Gianfranco Tomao e Luisa Latella.

Imponente lo schieramento di forze dell’ordine predisposto, con l’intervento anche di unità cinofile e tiratori scelti. All’esterno dell’area in cui si svolge il seminario, è in corso una manifestazione di protesta contro i recenti decreti varati da Marco Minniti, fortemente restrittive, a giudizio dei contestatori, delle libertà personali garantite dalla Costituzione.