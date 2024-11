Il Ministro dell'Interno concluderà i lavori del convegno in programma nell'ateneo di Arcavacata il prossimo 19 giugno

Il Ministro dell’Interno Marco Minniti sarà all’Università della Calabria il prossimo 19 giugno per svolgere le conclusioni del convegno “Intelligence: a dieci anni dalla riforma. Risultati, questione aperte, prospettive”, promosso nell’Aula Magna “Beniamino Andreatta” dal Centro di Documentazione Scientifica sull’Intelligence, in collaborazione con il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza della Repubblica, il Laboratorio Nazionale CINI di Cybersecurity e la rivista di geopolitica LIMES.

Interverranno tra gli altri il rettore Gino Crisci, il direttore del Master in Intelligence dell’Università della Calabria Mario Caligiuri, il direttore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza della Presidenza del Consiglio Alessandro Pansa. Il convegno si protrarrà dalle 9,30 alle 17,30. I lavori saranno seguiti da Radio Radicale.

Salvatore Bruno