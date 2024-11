I bambini della donna uccisa brutalmente dal marito lo scorso 18 agosto potranno essere aiutati attraverso un conto corrente bancario fruibile da chiunque

MONASTERACE (RC) - Aiutare concretamente i figli di Mary Cirillo, la donna assassinata lo scorso 18 agosto, si può. Chiunque lo volesse potrà fare una donazione direttamente ai piccoli di 10, 8, 5 e 2 anni attraverso un conto corrente bancario a nome di Sofia, Mirella, Domenico e Salvatore. Fare in modo che tutte le donazioni siano conservate e destinate solo ed esclusivamente ai minori è, infatti, l'obbiettivo dei familiari della Cirillo, impegnati in questo momento a tutelare e dare il necessario aiuto e le dovute attenzioni ai bambini. I piccoli sono stati affidati ai nonni materni e, sin dal giorno della tragedia che li ha visti coinvolti, vengono costantemente seguiti da personale qualificato. "Proprio a loro, si legge nella nota, le Dott.sse Daniela Diano, Teresa Labate, Daniela Labate e Rosalba Ienco, devono essere fatti i più sentiti ringraziamenti per l'impegno e l'attenzione con la quale stanno seguendo i bambini e i familiari di Mary; è doveroso sottolineare che, sono loro a dare il giusto aiuto e l'assistenza necessaria per far superare il dramma che stanno vivendo i figli di Mary". Agli specialisti che stanno seguendo i quattro bambini si è da poco aggiunta anche una terza, la Dott.ssa Francesca Papaleo. Sugli sviluppi della vicenda, che vede accusato di omicidio il marito di Mary, Giuseppe Pilato, gli avvocati Maria Loccisano del foro di locri, l'avvocato Marcello Manna del foro di Cosenza e l'avvocato Marco Ruga del foro di Cosenza sottolineano come sia volontà della famiglia di Mary non rilasciare intervista, lasciando fare all'autorità giudiziaria il suo dovuto compito.

Il conto corrente sul quale destinare le opere di beneficienza in favore dei figli di Mary è:

BANCA CARIME, Filiale di Monasterace (RC)

Intestato a: Pilato Sofia, Pilato Mirella, Pilato Domenico Antonio, Pilato Salvatore - Contrada Pipedo n. 4, 89040 - Riace (RC)

Conto corrente: 2321

IBAN: IT.37.V.0306.7814.600.000.000.02321

BIC: CARMIT 31

BIC per estero BLOPIT 22

CAUSALE: contributo per i figli di Mary