«Il Signore Gesù Cristo che ha scelto il suo servo Francesco per guidare la sua Chiesa conceda al suo servo fedele la pace dei giusti. Ringraziamo il buon Pastore per averci concesso in papa Francesco un pastore buono e attento alla crescita spirituale del suo gregge. Il dolore della morte si apre alla speranza della vita eterna, che nella fede del Risorto si fa certezza!». Lo si legge sul sito della Diocesi di Mileto, Nicotera, Tropea.

Per questa sera alle 19, nel duomo di San Leoluca, il vescovo Attilio Nostro celebrerà una messa in suffragio, mentre domani, martedì 22, con tutto il presbiterio presiederà nella Chiesa Cattedrale alle ore 19. Le altre messe in suffragio presiedute dal vescovo si terranno mercoledì 23 alle 18 nella Concattedrale di Nicotera e giovedì 24 alle ore 18 nella Concattedrale di Tropea.