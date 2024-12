In occasione del Natale, 1.500 volontari entreranno in 44 istituti penitenziari italiani per condividere, con detenuti e detenute, un pranzo nel segno della solidarietà. Giovedì 19 dicembre si svolgerà, infatti, l'XI edizione dei Pranzi di Natale "L'ALTrA Cucina… per un Pranzo d'Amore", l'iniziativa promossa dalle associazioni Prison Fellowship Italia onlus, Rinnovamento nello Spirito Santo, Fondazione Alleanza del RnS, con il patrocinio del ministero della Giustizia. Un Pranzo "speciale" perché a realizzarlo con le loro brigate saranno, come sempre, chef stellati e cuochi dell'alta cucina provenienti da tutta Italia, e a servirlo, con generosità e partecipazione, volti noti del mondo dello spettacolo, della cultura, del giornalismo, ed ex campioni olimpionici.

I commensali del pranzo saranno circa 8.000 detenuti, che aspettano ormai con trepidazione questa giornata di festa che, in alcuni istituti, sarà condivisa anche con i figli e con la famiglia. Molti gli istituti penitenziari che hanno già aderito all'iniziativa: Milano Opera, Torino, Lecco, Alessandria, Ivrea, Verbania, Vicenza, Bologna (maschile e femminile), Castelfranco Emilia (MO), Parma, Firenze (minorile), Massa, Roma Rebibbia (sez. femminile), Roma Rebibbia - Nuovo Complesso (sez. maschile), Fermo, Teramo, Pesaro, Sulmona (AQ), Vasto (CH), Pozzuoli (NA) (femminile), Napoli Secondigliano, Nisida minorile (NA), Salerno (sez. femminile), Eboli (SA), Aversa (CE), Avellino, Ariano Irpino (AV), Capua Vetere (CE), Airola (minorile) (BN), Potenza, Cosenza, Crotone, Palmi (RC), Corigliano Rossano (CS), Vibo Valentia, Catanzaro (minorile), Cagliari Uta, Cagliari (minorile), Lanusei (NU), Lodé-Mamone (NU), Nuoro, Palermo, Catania (minorile), Siracusa.

Per preparare i 44 Pranzi di Natale ben 46 chef stellati, maestri, osti o cuochi dell'alta cucina hanno accettato di partecipare mettendo a disposizione la loro arte e le loro competenze culinarie. Tra loro, molti offriranno personalmente l'intero pranzo. La mise en place, curata nei minimi particolari e spesso corredata da centritavola realizzati per l'occasione dagli stessi detenuti con il sostegno delle associazioni, spetterà a 1500 volontari che quest'anno serviranno, insieme agli artisti, circa 25.000 piatti distribuiti su tutte le carceri coinvolte.

Molti gli artisti, i giornalisti e gli sportivi che hanno già accettato di sostenere questa iniziativa. Tra questi, Dado, Michela Giraud, Serena Bortone, Nunzia De Girolamo, Ilaria Grillini, Angela Missoni, Patrizia Pellegrino, Felicita Pistilli, Mario Rosini, Paola Perego, Giuseppe Di Tommaso, Serena Bagozzi, Gilles Rocca, Moreno, Lisa Di Giovanni, Renzo Sinacori, il cantastorie Roppoppo, Carmine Faraco, Maria Grazia Schiavo, Gianpiero Perone, Max De Rosa, le attrici "Le VIPere" (Marina Di Paola e Giorgia Caponetti), Giuseppe Giannini, Nicola Legrottaglie, Ottavio Demontis, Gioia Masia, Jordan Valdinocci, Christian Manfredini, Cristina Sferrazza, Anna Maria Chiarito, Edoardo Mirabella, Mino Abbacuccio, Gianluigi Nuzzi, Giuseppe Cruciani, DJ Ringo, Gatto Panceri, Francesco Rizzuto e molti altri.