Eugenio William Polito, teste d'accusa contro la cosca Mancuso di Limbadi, lamenta di essere stato abbandonato. Prevista una conferenza stampa

VIBO VALENTIA - Protesta da parte di un pentito di 'ndrangheta, Eugenio William Polito, di 32 anni, di Tropea, teste d'accusa contro la cosca dei Mancuso. Polito, lamentando, secondo quanto ha riferito il suo legale, l'avvocato Giovanna Fronte, di essere stato abbandonato dallo Stato, ha deciso di lasciare la località in cui viveva sotto protezione e di rientrare in Calabria. Il collaboratore ha anche preannunciato una conferenza stampa per oggi, per spiegare i motivi della sua iniziativa. Eugenio William Polito avrebbe espresso anche l'intenzione di non deporre nel processo alle cosche della 'ndrangheta di Vibo Valentia, denominato "Black money", che si celebrerà a breve davanti al Tribunale di Vibo Valentia. (ab)