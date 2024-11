E’ partita dal porto di Gioia Tauro la due giorni reggina dell’organo bicamerale. La presidente Rosy Bindi, accompagnata da una folta delegazione di parlamentari, ha incontrato i vertici delle forze dell’ordine operanti all’interno dello scalo gioiese. Domani visita al Santuario di Polsi

Il presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi assieme al vicepresidente Fava e ai componenti D'Uva, Molinari, Magorno, Bossio, Ricchiuti, Bianchi, Buemi, Vaccari e Garavini hanno visitato il porto di Gioia Tauro nella prima giornata calabrese dell'organismo. La delegazione ha incontrato il segretario dell'Autorità portuale, Salvatore Silvestri che ha spiegato il ruolo del porto nel contesto dello shipping del Mediterraneo, le sue potenzialità ma anche le sue difficoltà per il futuro. I componenti della commissione a bordo di un pullman della polizia sono entrati dal gate portuale per un contatto diretto con le attività dello scalo. Successivamente hanno sostato sotto le banchine per seguire le attività di transhipment dello scalo. A guidare i commissari antimafia c'era il direttore generale di Medcenter, Carmine Crudo. All'uscita della riunione la presidente Bindi si è intrattenuta con i giornalisti ricordando che le audizioni cominceranno questo pomeriggio nella Prefettura di Reggio Calabria e che a conclusione della due giorni la Commissione incontrerà la stampa. Nel pomeriggio in agenda l'inizio delle audizioni del Prefetto e dei membri del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza; dei Procuratori della Repubblica di Reggio Calabria, Palmi e Locri; e delle organizzazioni sindacali.