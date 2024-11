Per la prima volta, tre detenuti del Carcere di Crotone si sono diplomati. A darne notizia è Vito Sanzo, Dirigente Scolastico del Polo di Cutro, che ha attivato i corsi di Alberghiero e Agrario all’interno della Casa Circondariale pitagorica. «In provincia di Crotone – spiega Sanzo in una nota - non si era mai verificato prima che si diplomassero studenti/detenuti. Oltre al grande risultato scolastico ottenuto, è importante evidenziare il positivo impatto sociale realizzato».

Nel penitenziario pitagorico si sono tenuti gli Esami di Stato con due diverse commissioni che hanno esaminato i candidati e il percorso di studi di tre detenuti che hanno brillantemente conseguito il diploma, due ad indirizzo Alberghiero e uno ad indirizzo Agraria.

«La collaborazione tra il Polo di Cutro e la Casa circondariale di Crotone ha portato i suoi ottimi frutti e ancora ne porterà. È doveroso ringraziare sia tutti i docenti del Polo di Cutro della Sezione Carceraria, tutto il personale della Casa circondariale che in ottima sinergia sono riusciti ad ottenere questo splendido risultato. Ringrazio anche il Cpia e l’Ufficio scolastico provinciale» aggiunge Sanzo.

Un percorso, quello del Polo di Cutro, iniziato con la riapertura del carcere dopo la sua ristrutturazione e che ha portato al risultato di oggi che assume un significato particolare nella comunità crotonese, anche in considerazione delle difficoltà che la pandemia ha creato. I corsi saranno istituiti anche per il prossimo anno scolastico.