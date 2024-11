Operai Anas ancora al lavoro per fronteggiare l’emergenza neve che sta interessando la Calabria, e in particolare le province di Cosenza, Vibo Valentia, Catanzaro. Gli operatori – si legge in una nota Anas - sono impegnati senza sosta, sulle strade statali di competenza, la 713 Trasversale delle Serre', la Ex sp 110 ' Di Monte Cucco e di Monte Pecoraro' con mezzi sgombraneve e spargisale per garantire la sicurezza e la transitabilità di tutte le arterie stradali. In tale contesto emergenziale, l’ente sta operando anche su viabilità non di competenza per garantire il ripristino di collegamenti di importanza vitale per il territorio. In particolare, nei comuni maggiormente interessati dalle abbondati nevicate, Serra San Bruno, Spadola e Simbario.

La notte scorsa notte - riferisce ancora il comunicato - le squadre Anas sono intervenute nel territorio di Nardodipace per trarre in salvo un gruppo di operai dell'Enel rimasti intrappolati all'altezza del bivio di Nardodipace, su viabilità provinciale. Intono alle 3:30, gli operatori alla guida della turbina Anas sono riusciti ad individuare gli operai Enel e ad agganciare il loro mezzo di servizio trainandolo fino alla casa cantoniera di Montepecoraro. In queste ore proseguono le attività di sgombro neve e pulizia dei tratti stradali di competenza provinciale e comunale al fine di liberare località ancora isolate e di consentire il ripristino della circolazione in piena sicurezza.