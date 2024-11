È nato il taxi del mare, il servizio che permetterà ai turisti di raggiungere velocemente le spiagge più belle di Praia a Mare, San Nicola Arcella e Scalea. «Visitare le nostre spiagge non è mai stato così semplice e veloce - dicono i responsabili -, dimenticate le attese per autobus e coincidenze e rilassatevi a bordo delle motonavi Elettra e Galatea».

Si tratta di un progetto realizzato grazie a un bando della Regione Calabria, di cui «la società Galatea Srls è risultata aggiudicataria del servizio tramite Mepa». Il servizio sarà attivo tutti i giorni fino al 30 settembre, con prenotazione obbligatoria. Per orari, info e prenotazioni potete consultare il sito www.scalea-praia-ar.it

Mobilità sostenibile

Tra i requisiti che hanno consentito alla Galatea Srl di vincere il bando, c'è la particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, dal momento che nella sua flotta vanta la motonave Elettra alimentata a propulsione ibrida ad energia solare.

«Il comandante Luca Grosso, amministratore della Galatea Srls, oltre a ringraziare il Dipartimento Turismo Marketing Territoriale e Mobilità per la preziosa opportunità - si legge in una nota - si dice soddisfatto per la strada che la Regione Calabria ha deciso di intraprendere incentivando la mobilità sostenibile».