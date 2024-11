Circa venti persone attendevano invano di ritirare le proprie valigie che in realtà non avevano mai lasciato la capitale per via di un disguido

Disavventura per i passeggeri del volo partito da Roma e giunto a Reggio Calabria alle 18.30 di oggi. Chi ha sistemato il bagaglio in stiva, infatti, ha ricevuto una pessima notizia: nel nastro che solitamente distribuisce le valigie non vi era alcuna traccia di bagagli. Il motivo è presto detto: probabilmente per un disguido, nessun bagaglio è stato caricato in stiva a Roma e il volo è partito senza.

Risultato? I passeggeri, circa una ventina, dovranno attendere forse domani per poter tornare in possesso del proprio bagaglio. Ovviamente ciò vale solo per coloro che hanno inviato tutto in stiva, non per quelli che avevano una piccola valigia al seguito.

Insomma, non solo penuria di voli e situazione difficile all’aeroporto dello Stretto. Adesso ci si mette anche Alitalia, ai suoi ultimi giorni di attività prima di cedere il passo a Ita.