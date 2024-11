Lavori iniziati e subito terminati, l'installazione dei paletti antisosta priva di autorizzazione

Palazzo dei Bruzi costretto ad una precipitosa retromarcia rispetto alla decisione di installare in Piazza Duomo una serie di paletti dissuasori della sosta veicolare, per la verità anche di dubbio gusto sotto il profilo estetico. La scelta dell’amministrazione aveva fatto storcere il naso ad alcuni negozianti di Corso Telesio. I lavori sono stati sospesi poche ore dopo l’avvio: due funzionari inviati dalla Soprintendenza hanno imposto alla ditta incaricata dell’intervento, di rimuovere i birilli appena alloggiati. A quanto pare la scelta non era stata concordata con l’organismo di tutela del patrimonio storico-culturale.