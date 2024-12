VIDEO | Ogni anno nel paese arbereshe arrivano in tantissimi, desiderosi di immergersi nell'autenticità della cultura gastronomica locale

La cittadina di Acquaformosa, situata sulle pendici dell'Appennino calabro, si è animata recentemente per celebrare una delle tradizioni più radicate del territorio: la Sagra della castagna e del mangiare antico. Questa manifestazione attira ogni anno centinaia di visitatori desiderosi di immergersi nell'autenticità della cultura gastronomica locale.

Il cuore pulsante dell'evento è rappresentato dai numerosi stand enogastronomici che espongono e vendono una vasta gamma di prodotti a base di castagna. Questa preziosa risorsa, coltivata con cura nei boschi circostanti, viene trasformata in una miriade di delizie: dalle classiche caldarroste alle torte e ai biscotti, passando per marmellate, creme spalmabili e liquori. Ogni stand offre una finestra sulla tradizione, con antiche ricette tramandate di generazione in generazione e rielaborate con maestria dagli artigiani locali.

Ma la Sagra della castagna e del mangiare antico è molto più di una semplice esposizione di prodotti. È un'esperienza sensoriale che immerge i visitatori in un mondo di sapori dimenticati, dove il tempo sembra essersi fermato. Lungo i vicoli del borgo, si snodano bancarelle che propongono una vasta gamma di specialità tipiche.

Non mancano le dimostrazioni dal vivo di antiche tecniche di lavorazione, come la torrefazione delle castagne su appositi bracieri e la macinatura di cereali utilizzando antichi mulini a pietra. Questi momenti di condivisione e apprendimento coinvolgono attivamente i visitatori, permettendo loro di scoprire i segreti e le tradizioni che si celano dietro ogni piatto.

Oltre agli stand gastronomici, la Sagra della castagna e del mangiare antico offre anche un ricco programma di intrattenimento culturale.

Ciò che rende questa sagra davvero unica è l'abilità degli organizzatori nel preservare e valorizzare l'identità culinaria di Acquaformosa. Ogni aspetto dell'evento, dalle materie prime agli strumenti di lavorazione, è il risultato di un meticoloso lavoro di ricerca e recupero della tradizione. Grazie a questa dedizione, la Sagra della castagna e del mangiare antico si è affermata come un punto di riferimento per gli amanti della cucina genuina e della valorizzazione del patrimonio enogastronomico calabrese.