Un traguardo importante quello raggiunto da Maria Rosa Tassone, che fa di lei la donna più longeva della Calabria e fra le più anziane di tutta Italia. Nata il 25 gennaio del 1915, nonna Maria Rosa oggi compie infatti 109 anni. Una vita lunga, fatta di gioie e dolori, vissuta in un piccolo borgo del Vibonese: Spadola.

Ha vissuto due guerre e l’alluvione del 1935, ha attraversato oltre un secolo di storia d'Italia. Rimasta vedova ancora giovane, si è presa cura dei suoi 5 figli. Con una grande fede sempre a darle man forte. L'anno scorso ai nostri microfoni aveva "svelato" il segreto della sua longevità: «Mangio pasta e suriaca (fagioli)».

Oggi è attorniata, oltre che dai figli, anche da più di venti nipoti. Proprio uno di loro, Vitantonio, ha pubblicato su Facebook una foto con la sua nonna, sorridente e con i capelli bianchi e raccolti "come una volta". Una immagine felice, accompagnata dagli auguri per quella che può essere considerata la nonnina di tutta la Calabria: «Oggi 25 gennaio per la comunità di Spadola è un giorno speciale.... Mia nonna Tassone Maria Rosa, la più longeva della Calabria, compie 109 anni. Auguri».