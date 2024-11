Incendiate nella notte due autovetture intestate a padre e figlio. Un poliziotto in pensione e un commerciante

CATANZARO - L’intimidazione è avvenuta la notte scorsa nel quartiere Giovino di Catanzaro. Prese di mira dai malviventi due autovetture, intestate a padre e figlio, incendiate intorno alle 2,30. Una e' andata completamente distrutta, l'altra risulta gravemente danneggiata. Le auto sono di proprieta' di un poliziotto in pensione e del figlio, il quale gestisce un'attivita' commerciale. Le Fiat Croma erano parcheggiate davanti casa. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che hanno spento il rogo evitando ulteriori conseguenze. Sono in corso le indagini che, secondo quanto si apprende, puntano direttamente sull'ipotesi di un'intimidazione. Alcuni mesi fa, nel mese di dicembre, il commerciante era stato pesantemente aggredito e su quell'episodio sono in corso le indagini della polizia di Stato.