Un momento di divertimento e di riflessione per gli studenti ieri sera a Schiavonea. Non solo musica e balli ma anche sensibilizzazione su temi come droga e bullismo

Nella suggestiva cornice di piazzetta Portofino a Schiavonea, ieri sera si è tenuta un'importante serata dedicata ai giovani studenti che affronteranno gli esami di Stato. La piazza era gremita di ragazzi in attesa di un momento di spensieratezza e di carica emotiva prima delle prove cruciali del mattino successivo. La serata si è caratterizzata per un mix di divertimento, musica e balli, culminando con l'entusiasmante coro di "Notte prima degli esami" di Antonello Venditti. Tuttavia, oltre all'aspetto ludico, l'evento ha voluto mettere in evidenza tematiche importanti e attuali.

La partecipazione di diversi testimonial ha permesso di sensibilizzare i giovani su problematiche quali l'uso delle droghe, l'alcolismo, gli incidenti stradali, il bullismo e il cyberbullismo. Tra le tracce auspicate per gli esami di Stato, sono emerse anche tematiche come la guerra in Ucraina e l'intelligenza artificiale, a dimostrazione di quanto gli studenti siano attenti a questioni di portata globale e tecnologica. Uno dei protagonisti della serata è stato Giuseppe Madeo, presidente dell'associazione "Falso Nueva" nonché vocalist.

Colpito dall'affluenza di persone e dalla partecipazione dei giovani, Madeo ha espresso la sua soddisfazione per un evento che si propone di veicolare messaggi positivi e di importanza sociale. L'associazione si impegna a portare tali messaggi anche nelle discoteche e nelle piazze, con l'obiettivo di divertire il pubblico e, al contempo, diffondere valori significativi.

Durante la serata, gli studenti hanno avuto l'opportunità di condividere le proprie testimonianze e le aspettative in vista degli esami di Stato. Alcuni di loro hanno espresso speranze di affrontare tracce che trattino temi come la violenza sulle donne o la guerra in Ucraina, considerandoli rilevanti per la loro generazione. Nonostante le normali preoccupazioni legate a queste prove, i ragazzi si preparano ad affrontarle con serenità e determinazione, consapevoli che la maturità rappresenta solo l'inizio di un percorso di successi e realizzazioni. La serata è stata caratterizzata da un mix di svago e riflessione su tematiche cruciali per la crescita dei giovani. Ora, con le tracce degli esami davanti a loro, gli studenti si preparano ad affrontare il futuro con fiducia, consapevoli dell'importanza della preparazione scolastica e del valore di un'educazione che promuova messaggi positivi e consapevolezza sociale.