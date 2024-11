L’ondata di maltempo che sta interessando in queste ore la Calabria ha causato disagi e danni. A Reggio Calabria, un aereo è riuscito ad atterrare sulla pista solo dopo più tentativi mentre in mattinata, per via di un violento nubifragio, è esondato un fiume nei territori di Sant’Agata di Esaro, nel Cosentino. Proprio qui, il Comune ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per le giornate di lunedì 9 e martedì 10 maggio 2022. Le abbondanti precipitazioni determinano infatti una situazione difficile per gli spostamenti dei cittadini: «È stata una giornata interminabile, per certi aspetti surreale. Sono stati eseguiti i primi interventi di ripristino, ma tanto ci sarà da fare nei prossimi giorni», scrivono gli amministratori.

Nel frattempo si rende noto che domani il sindaco Mario Nocito, l’ufficio tecnico comunale ed i tecnici della Protezione civile regionale effettueranno nuovi sopralluoghi: «Cercheremo di intervenire tempestivamente in ogni punto del nostro territorio, purtroppo, devastato. Vi chiediamo pazienza, collaborazione e nessuno sarà lasciato indietro», afferma il primo cittadino che ringrazia i volontari della Prociv, le ditte, le istituzioni e i cittadini che stanno collaborando.