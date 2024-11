L’amministrazione comunale di Cosenza non cede di un millimetro: il nuovo ospedale di Cosenza, allo stato attuale, non può che vedere la luce nel sito individuato a partire dal 2017, e il cui iter amministrativo è ormai pienamente esperito. E cioè Vaglio Lise. Ma il sindaco Franz Caruso va anche oltre, e lancia il guanto di sfida al presidente della Regione Roberto Occhiuto: «Vuole farlo altrove? Proceda pure, ma lo realizzi veramente, perché i cittadini ne hanno stringente bisogno…». A Dentro la Notizia, il format a cura della redazione giornalistica di LaC News24, i paletti tra le parti restano ben fissati sui rispettivi terreni di scontro. Ci prova la deputata della Lega Simona Loizzo a promuovere e rilanciare la scelta dell’allocazione nei pressi dell’Unical, alla luce dell’implementazione formativa che l’Ateneo, in campo medico-scientifico, ha già lanciato. Ma il suo intervento non basta a convincere il sindaco di Cosenza, che non cede di un millimetro: spieghi Occhiuto come intende finanziare l’opera e soprattutto come sostenere le attività propedeutiche, cioè come realizzare le opere infrastrutturali con i raccordi autostradali, le reti viarie interne e tutto il resto.

Una puntata con divergenze nette, quella di oggi, incentrata sul tema che catalizza il dibattito in Calabria da qualche mese: dove sorgerà il nuovo ospedale di Cosenza? Tra gli ospiti lo stesso sindaco Franz Caruso e la deputata Simona Loizzo. Ma anche Francesca Benincasa, vice presidente regionale di Confapi. La sua associazione propone la realizzazione, proprio sul sito di Vaglio Lise, di un grande Polo fieristico capace di colmare la carenza che la città vive in questa direzione. Una proposta che consente a Caruso di dare una notizia: è in corso il confronto con la Provincia per riattivare l’Ente Fiera, rimettendo a nuovo l’area delle cupole geodetiche già smantellate, in abbinamento all’Ente Fiera di Bari di cui diverrebbe “gemello”.

Una puntata ricca di spunti, insomma, utile per fare il punto della situazione soprattutto sulle posizioni che ancora restano divergenti. La stessa Loizzo non ha mancato di porre come elementi nuovi rispetto all’allocazione del nuovo ospedale all’Unical il percorso in atto per la costituzione della città unica tra Cosenza, Rende e Castrolibero che supererebbe così il vincolo della “territorialità”. Nel corso del format, anche gli interventi del consigliere regionale Franco Iacucci e del medico Valerio Formisani. Tutti concordi nel ritenere prioritaria una esigenza ormai lampante per il territorio: in attesa che si chiariscano tutti gli aspetti per la costruzione del nuovo ospedale, sarà necessario riempire di contenuti e servizi l’esistente, a partire dal reperimento del personale.

