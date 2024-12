Post per il governatore in ospedale con la ciambella fritta (smozzicata) simbolo dell’Immacolata a Cosenza

Il cuddruriaddru non è (non ancora, almeno) stato accettato come cura medica ma di sicuro lo è metaforicamente. E di certo lo è anche per il governatore della Calabria Roberto Occhiuto, che torna sui social a pochi giorni dal post in cui annunciava che il suo cuore batte ancora forte dopo l’intervento per riparare la valvola mitrale.

Questa volta il presidente della giunta regionale appare in piedi con in mano la classica ciambella fritta alla quale mancano un paio di pezzi. E un messaggio in sintonia con quello che pensano buona parte dei concittadini del presidente: «La migliore terapia: u cuddruriaddru».