Sarà per la terza volta papà il presidente della giunta regionale della Calabria Roberto Occhiuto, e questa volta sarà un figlio (maschio) che – per dirla con il quotidiano La Sicilia – unisce lo Stretto. Perché ad annunciarlo è Matilde Siracusano attuale compagna del presidente, in una intervista in cui restituisce al mittente le accuse sessiste ricevute da Cateno De Luca, ex sindaco di Messina.

«Nemmeno la più scadente parlamentare d’Italia merita comunque la cattiveria e la volgarità di certi attacchi», dice Siracusano che poi rispetto alla dolce attesa afferma: «Ho già una bella panza, comincio ad avvertire un po’ di fatica. Dovrei starmene un po’ più tranquilla, ma …».

Lui 53enne, lei all’anagrafe 37 anni, per il presidente della Calabria che ha già altri due figli dal precedente matrimonio, uno maschio e l’altra femmina, si tratta davvero del “figlio che unisce lo Stretto”. Ci scherza su la parlamentare siciliana: «Sarà mezzo calabrese e mezzo siciliano, una bella lotta. Spero che avrà la stessa tempra del papà».