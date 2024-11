Continuano ad emergere nel panorama nazionale le eccellenze lametine che costituiscono ragione di vanto e di orgoglio per la città e per tutti i residenti. Questa volta è toccato a Francesco Ferraro, ragazzo di 15 anni originario di Lamezia, arrivato secondo alle Olimpiadi nazionali di problem solving edizione 2021 2022 che ha visto competere tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado d’Italia in una gara individuale di matematica.

Francesco Ferraro, che attualmente vive a Roma con la famiglia, frequenta il secondo anno del Liceo scientifico Charles Darwin di Roma, e si è affermato a livello nazionale raggiungendo il massimo dei voti, 100/100, classificandosi secondo solo per avere impiegato qualche minuto in più di un altro studente, che come lui ha conseguito il massimo punteggio.