Il presidente della Regione ha incontrato i dipendenti della Fondazione Campanella. Stop alle polemiche, ha spiegato Oliverio, per trovare una soluzione condivisa al problema dei lavoratori, e dei degenti, dell’ospedale.

Vertice tra i dipendenti e il presidente della Regione Mario Oliverio, che ha evidenziato ancora una volta i ‘gravi ritardi e le inadempienze accumulate in questi anni sulla vicenda’. Il presidente ha assicurato ai lavoratori l’impegno della Giunta regionale per trovare soluzioni adeguate, per salvaguardare l’occupazione, e per garantire i servizi ai degenti.



“L'istituzione di un tavolo di confronto permanente tra Regione e sindacati –ha ribadito Oliverio- è scaturita proprio dalla necessità di cercare ipotesi di soluzione ad una vicenda che, se non affrontata adeguatamente e per il verso giusto, rischia di rimanere senza sbocco.

Mettiamo, pertanto, da parte polemiche, strumentalizzazioni e pettegolezzi e lavoriamo tutti ad una soluzione che abbia come unico obiettivo quello della soluzione di una vertenza che riguarda un settore delicatissimo della vita e della salvaguardia della salute dei cittadini. Una cosa – ha concluso il presidente della Regione - non ci si può e non ci si deve chiedere mai: assumere atti illegali. Mai ci presteremo a tali richieste. Il nostro impegno e la nostra presenza continueranno ad essere garanzia di trasparenza e legalità in ogni atto che assumeremo”.