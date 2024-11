La Villa comunale di via Giosuè Carducci nel rione Monacelli a Gioia Tauro, per molti anni in stato di abbandono, verrà finalmente rimessa a nuovo. Rientra in un progetto più ampio, con 12 altre aree verdi da risistemare in città grazie a 4 milioni e 350 mila euro ottenuti dai fondi Cis della Regione Calabria “Svelare bellezza”. I Contratti istituzionali di sviluppo hanno l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso opere funzionali alla coesione. Gli interventi si focalizzano sullo sviluppo socioeconomico del territorio della Calabria, recuperando quei contesti affetti da gravi problemi di degrado, che necessitano di un complesso fabbisogno di riqualificazione, al fine di valorizzarne anche le aree circostanti.

È ciò che accadrà per la Villa comunale gioiese. Nel cuore della città, ritornerà ad essere un punto di riferimento per le famiglie, dove passare del tempo libero e assistere ad iniziative culturali. Per tanti anni i cancelli sono rimasti sbarrati e all’interno ha regnato l’incuria. Molti cittadini, e anche associazioni, hanno bramato la riapertura di quest’area verde non sfruttata, in un tessuto urbano che già scarseggia di luoghi d’aggregazione simili. Adesso la collettività potrà rigodere di una bellezza dormiente, che grazie ai fondi Cis verrà risvegliata. L’area presenta diverse criticità su cui si agirà (tra cui giostrine da sostituire, panchine arrugginite, impiantistica idrico-elettrica, pavimentazioni disconnesse, ecc.). Con il progetto si metteranno in sicurezza le varie problematiche e si effettueranno ammodernamenti.

Tutto ciò accadrà anche per altre aree verdi e piazze gioiesi, che verranno riorganizzate e riqualificate con nuovi impianti di illuminazione, arredi, nuove recinzioni, pavimentazioni e la realizzazione di campetti sportivi polivalenti (Area Lottizzazione Sbaglia).

Le zone del territorio comunale gioiese su cui si interverrà saranno: Villa comunale, Area Lottizzazione Sbaglia, Villetta Ponzio, Area Lottizzazione Teorema, Area Lottizzazione Acropoli, Viale Stesicoro, Piazza Ammendolara, Piazza Campanella, Piazza Rione San Pio X, Piazza Papa G.Paolo II, Slargo Via Vittorio Veneto, Largo Via F.Tripodi, Piazza del Marinaio.

«La villa comunale non solo ritornerà ad essere fruibile dai cittadini, ma verrà anche migliorata - dichiara soddisfatto il sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio -. Stiamo portando avanti le procedure per indire una gara d’appalto, e già a gennaio dovremmo essere pronti per affidare l’incarico ad un’azienda. Anche tante altre zone del territorio comunale verranno riqualificate. Daremo una nuova immagine di Gioia Tauro di cui usufruiranno residenti e turisti. La città aveva bisogno di questi interventi che cambieranno il volto di molte aree verdi, e piazze, restituendole alla comunità».