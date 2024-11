“A ogni essere umano è stata donata una grande virtù: la capacità di scegliere. Chi non la utilizza, la trasforma in una maledizione – e altri sceglieranno per lui”. Parte da questa riflessione di Paulo Coelho la presentazione dell’evento molto atteso di LINK – ORGOGLIO e PREGIUDIZIO che animerà l’area portuale di Vibo Marina dalle 21 di giovedì 3 agosto.

La capacità di scegliere, la necessità di farlo, ora più che mai, è il tema che ruota intorno ad una serata, condotta dalle giornaliste Rossella Galati e Patrizia De Napoli, che si preannuncia unica per molteplici ragioni. Sarà Maria Grazia Falduto, direttore generale del gruppo Pubbliemme, viaCondotti21, Diemmecom, LaC network, a spiegare le ragioni profonde alla base di questa seconda tappa del nostro communication meeting: «un vero e proprio omaggio alla nostra città e alle tante persone, alle tante realtà che rappresentano l’orgoglio del nostro territorio». Un orgoglio che parte dai risultati del nostro network, che saranno sintetizzati dal direttore di rete Franco Cilurzo e dal direttore responsabile Pier Paolo Cambareri.

Siamo le scelte che facciamo: lo diciamo da sempre. Ciascuno risponde con le proprie azioni, che vanno oltre le parole e le confermano, o le rendono prive di significato. Vincenzo Linarello, Presidente Consorzio Goel e Mons. Antonio Staglianò, Presidente della Pontificia accademia di teologia, nonché vescovo emerito di Noto, due persone che si esprimono da sempre ai massimi livelli, in parole e nelle azioni, saranno i protagonisti del primo talk, insieme al presidente Domenico Maduli, moderati da Alessandro Russo, direttore editoriale del network.

Durante il secondo talk, che inizierà con la presentazione di alcuni temi del libro “Fuori dai confini”, scritto con Nicaso, al Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e al nostro direttore strategico Paola Bottero si affiancherà Nicolò Galasso, giovane attore di grande fama per l’eccellente interpretazione del personaggio di Gaetano ‘O Pirucchio nella fortunatissima serie "Mare fuori". Nicolò, che regalerà al pubblico di Vibo Marina anche un intenso monologo, racconterà cosa significhi per un giovane ragazzo che nasce e cresce in un territorio ad alta densità criminale la necessità di scegliere da che parte stare: il suo personaggio l’ha costretto a odiare il padre, nella fiction e nella vita (è l’attore di teatro Domenico Galasso), per scoprire poi la forza dirompente dell’amore. Nicaso e Gratteri hanno sottolineato in numerosi libri la necessità di raccontare le mafie in modo coerente con la realtà, non epica ma realistica: la fiction girata nell’Istituto Penitenziario Minorile di Napoli traccia molto bene i confini tra il bene ed il male, aprendo una nuova stagione di questo tipo di narrazione.

La serata prevede anche la partecipazione straordinaria del coro di voci bianche dell'IC Amerigo Vespucci di Vibo Marina e si chiuderà con un concerto dei Kalavrìa, band che da decenni racconta le storie della gente di Calabria. “Mi è sempre piaciuto rivalutare i valori veri delle civiltà contadine, la semplicità e l’umiltà, e schierarmi con umile pensiero verso gli ultimi, nel viaggio tra cultura popolare e letteratura”. Parola di Nino Stellittano, frontman e autore dei testi, che promette una performance a tema sull’orgoglio e sulle scelte necessarie.

L'ingresso al porto è libero. Posti a sedere su lista inviti.