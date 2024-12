Tre i pullman partiti dalla città del Pollino per ribadire le istanze già al centro di un precedente sit-in, a cominciare dalla necessità di più personale. In testa al presidio il consigliere regionale Ferdinando Laghi

I comitati per la tutela della salute dell’Area nord della Calabria sono tornati a manifestare in piazza davanti la sede dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza per chiedere interventi concreti di rafforzamento del presidio ospedaliero di Castrovillari. Tre pullman riuniti di cittadini indignati sono giunti dalla zona del Pollino fino al capoluogo per un pacifico ma rumoroso sit-in. Bloccato il transito veicolare lungo via Alimena con notevoli disagi alla circolazione.

Come era già accaduto nello scorso mese di ottobre, quando si era svolta una analoga protesta, i rappresentanti del comitato non sono riusciti a interloquire con i vertici aziendali. L’Asp fa sapere che le proposte pervenute dal Comitato saranno debitamente vagliate nella fase di redazione dell’imminente nuovo atto aziendale. Ma i cittadini pretendono rassicurazioni, impegni concreti, un confronto pubblico e aperto. Il gruppo di manifestanti è guidato dal consigliere regionale Ferdinando Laghi.