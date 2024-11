Marito e moglie di Cosenza partecipano al seguitissimo game show di Rai 1 "Affari tuoi" condotto da Amadeus, ma molto sfortunati tornano a casa a mani vuote. Al centro del gioco c'erano i 20 pacchi contenenti altrettanti premi da 0 a 300.000 euro.

Orlando e Silvia, sposati da 23 anni, cominciano bene il percorso, tant'è che quasi subito gli viene proposta l'offerta di 38 mila euro, che però rifiutano. Il tabellone nelle battute iniziali si dimostra invitante con tanti premi cospicui in gioco.

Il vicebrigadiere dei carabinieri Orlando, originario di Bocchigliero (Cs), che aspettava il momento da ben 33 puntate, dapprima rifiuta con fermezza una proposta di cambio e un'ulteriore offerta di 18 mila euro. Dopodiché sostituisce il pacco n 14 con il n 20.

Nel finale il pathos sale e si procede con un tiro alla volta, andando per esclusione. I pacchi in gioco diventano 4 e potrebbero contenere, a questo punto, anche 50 mila o 100 mila euro. Purtroppo per la coppia di Cosenza, in seguito a un paio di scelte errate, i premi migliori vengono eliminati. Si decide di provare il tutto per tutto cercando il jolly, individuando così la regione fortunata che potrebbe contenere in busta di nuovo 100 mila o, in seconda chiamata, 50 mila euro. Anche questa opportunità svanisce e i coniugi rientrano a Cosenza senza vincere, ma felici di aver partecipato alla celebre trasmissione in prima serata su Rai 1.