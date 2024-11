L’appello del frate: «Non mando in giro nessuno. Chi vedesse questi tre barbari chiami subito la Polizia»

«Ci sono tre giovani, due maschi e una ragazza, che vanno in giro a raccogliere soldi per i terremotati, dicendo che li mando io, ma e' falso! Sono degli sciacalli!».

A dichiararlo all'Agi Padre Fedele Bisceglia, assessore per il contrasto alla povertà del Comune di Cosenza. I tre giovani, stamattina, sono stati visti nel piazzale dell'autostazione chiedere denaro e rilasciare anche delle ricevute.

«E' una cosa ignobile - dice il religioso - e voglio che tutti sappiano che io raccolgo fondi per strada, personalmente, a Corso Mazzini, e che non mando in giro nessuno a nome mio. Chi vedesse questi tre barbari, questi veri Unni, chiami subito la polizia, perchè stanno approfittando della povera gente e lucrano sul dolore».