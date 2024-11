Al via la riqualificazione dell'area degradata nel centro di Vibo Valentia

VIBO VALENTIA - Al via i lavori di riqualificazione del “Palazzo della Vergogna”, l’edificio ubicato nel centro di Vibo Valentia in stato di abbandono dagli anni ’90. Come deliberato dal prefetto della città capoluogo Giovanni Bruno - che qualche giorno fa aveva intimato al sindaco Nicola D’Agostino di procedere ai lavori di bonifica e successiva riqualificazione dell’edificio - il percorso di recupero dell’area è stato avviato. Gli operai, al lavoro dalla mattinata di oggi, hanno aperto un varco nell’intelaiatura di pannelli in legno posizionati a protezione della struttura, che si affaccia su un’arteria particolarmente trafficata della città, a pochi passi dal mercato cittadino. Nel più breve tempo possibile si procederà quindi alla rimozione dei detriti che invadono l’intero edificio, costituendo un pericolo per la salute pubblica.