Denunciato all'autorità giudiziaria il legale rappresentante di un'azienda operante nel settore immobiliare e delle costruzioni

PALMI (Rc) - Il legale rappresentante di una società immobiliare e delle costruzioni è stato denunciato per evasione fiscale. La segnalazione all’autorità giudiziaria è arrivata al termine di un’indagine svolta dalla Guardia di Finanza a Palmi. Secondo gli investigatori sarebbe stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi e sarebbero state occultate le scritture e i documenti contabili relativi all’attività dell’impresa. I finanzieri hanno accertato che non sarebbero stati versati 100mila euro di Iva derivanti dalla vendita di alcuni appartamenti. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palmi ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica che chiedeva il sequestro preventivo per equivalente di beni mobili ed immobili di importo pari al quota che sarebbe stata sottratta al fisco.