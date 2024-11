L'evento in occasione dei festeggiamenti per San Francesco. Esulta l'amministrazione comunale, che ringrazia anche le forze dell'ordine per la gestione della sicurezza

Ventimila persone hanno raggiunto Paola nella serata di ieri per assistere al concerto di Rocco Hunt, nell'ambito dei festeggiamenti per San Francesco. «La sera dei miracoli, come avrebbe cantato Lucio Dalla», scrivono dall'amministrazione comunale per festeggiare un autentico successo.

Un record assoluto di affluenza. In nessuna occasione - fanno sapere -, il concerto in onore del Santo patrono aveva registrato un numero così imponente di persone. Il tutto, nonostante la data sia slittata dal 2 al 5 maggio a causa delle condizioni metereologiche avverse.

Lo aveva annunciato in un video, lo stesso Rocco Hunt: «Caricatevi, non mancate, perché vi farò divertire». L'artista napoletano ha mantenuto la promessa, e l’ha mantenuta anche il pubblico che non è mancato all’appuntamento.

«Un ringraziamento - conclude l'amministrazione comunale - va ovviamente alle forze dell’ordine, che in maniera esemplare hanno controllato il tutto, sovraintendendo la conduzione della sorveglianza a salvaguardia di tutta la popolazione».