Il grande fratello è pronto ad accendere il proprio occhio sul territorio di Paola. L'amministrazione comunale, infatti, lo scorso 29 dicembre ha approvato un progetto che prevede l'installazione di un sistema di video-sorveglianza finalizzato a innalzare i livelli di sicurezza.

Fossero già state in funzione le telecamere forse oggi si conoscerebbe già il volto dei responsabili dell'atto vandalico compiuto, nei giorni scorsi, ai danni della casa natale di San Francesco di Paola.

«Emerge la ferma volontà politica - si legge in una nota diramata dalla maggioranza del governo cittadino - di garantire ed implementare la sicurezza dei cittadini della comunità che amministriamo. Allo stesso tempo, il sistema di video-sorveglianza assicurerà una maggiore tutela del patrimonio artistico, naturalistico e culturale presente nel territorio di Paola, oltre che a controllare determinate aree in relazione alla viabilità e siti sensibili quali gli uffici comunali, postali, gli impianti sportivi e le piazze principali della città. Inoltre - continua la nota - è nostra intenzione attivare una cabina di regia con la Polizia municipale e le Forze dell'ordine tutte per evitare che episodi come quelli verificatisi di recente non abbiano a ripetersi»