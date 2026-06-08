Lo scorso 3 giugno, in Vaticano, Papa Leone XIV ha benedetto l’Ancora Trinitaria, opera realizzata dagli studenti del Liceo Artistico di San Giovanni in Fiore sotto la guida del maestro orafo Michele Affidato, al termine di un importante percorso artistico e formativo che ha visto protagonisti i giovani dell’Istituto. L’opera, ispirata alla figura e al pensiero di Gioacchino da Fiore, rappresenta una profonda sintesi simbolica tra l’Ancora, emblema universale della speranza, e la Croce, segno della fede cristiana. Un linguaggio artistico contemporaneo che trae forza dalle radici spirituali e culturali della Calabria, terra che ha dato i natali al celebre Abate florense, la cui eredità continua ancora oggi a essere fonte di riflessione e ispirazione.

Guidati dal maestro orafo Michele Affidato, insieme alla dirigente dell’Istituto e affiancati dai docenti Giovanni Porcelli e Giovanni Congi, gli studenti hanno partecipato attivamente alle diverse fasi della realizzazione dell’opera, confrontandosi con tecniche artigianali, processi creativi e valori culturali che rappresentano il cuore della grande tradizione artistica italiana. Un’esperienza formativa che ha permesso ai ragazzi di vivere concretamente il dialogo tra studio, manualità e ricerca artistica, avvicinandosi a un patrimonio di conoscenze che unisce tradizione e innovazione. La benedizione impartita da Papa Leone XIV ha conferito all’opera un significato ancora più profondo, trasformandola in una testimonianza concreta di come l’arte possa diventare strumento di crescita umana, espressione di identità e messaggio di speranza.

Alla cerimonia in Vaticano erano presenti una rappresentanza degli studenti coinvolti nel progetto, la dirigente scolastica Angela Audia, i docenti che hanno seguito il percorso formativo e il maestro Michele Affidato. Un momento di grande emozione che ha consentito ai giovani protagonisti di vedere riconosciuto il valore del proprio impegno nel luogo simbolo della cristianità. Dopo la benedizione ricevuta in Piazza San Pietro, si sono recati nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, la storica Chiesa degli Artisti di Roma, dove ad accoglierli c’erano il Rettore S.E. Mons. Antonio Staglianò e la responsabile della comunicazione della Basilica, Catia Acquesta, coordinatrice dell’incontro.

Dopo un momento di preghiera e un dialogo del Rettore con gli studenti e i presenti, l’Ancora Trinitaria è stata donata alla Chiesa degli Artisti e portata processionalmente su uno degli altari della Basilica, luogo simbolico dove fede, cultura e creatività si incontrano. L’opera continuerà così a testimoniare il messaggio di speranza ispirato a Gioacchino da Fiore e il valore di un percorso capace di coinvolgere le nuove generazioni attraverso l’arte.

Una seconda opera resterà invece custodita nel Liceo Artistico di San Giovanni in Fiore, quale testimonianza storica e permanente di un’esperienza che ha saputo unire scuola, territorio, spiritualità e tradizione.

L’iniziativa conferma ancora una volta l’impegno del Maestro Michele Affidato nella valorizzazione dei giovani e nella trasmissione dei saperi artigianali, trasformando l’arte in uno strumento capace di costruire ponti tra passato e futuro, tra memoria e innovazione. L’Ancora Trinitaria benedetta da Papa Leone XIV rappresenta l’ultima di una lunga serie di opere realizzate dal Maestro orafo crotonese e destinate al mondo ecclesiale. Nel corso degli anni Affidato ha avuto l’onore di incontrare più volte gli ultimi quattro Pontefici, realizzando numerose creazioni per la Chiesa in Italia e nel mondo. Tra queste, particolare rilievo assumono le opere commissionate dalla Segreteria di Stato Vaticana, creazioni realizzate insieme al figlio Antonio che prima Papa Francesco e oggi Papa Leone XIV hanno destinato come doni ufficiali a Capi di Stato, Ministri e autorità religiose durante incontri istituzionali, annoverando l’azienda Affidato tra i fornitori ufficiali della Santa Sede. Un percorso artistico e spirituale che testimonia il profondo legame tra l’arte di Affidato e i valori universali della fede, della bellezza e del dialogo tra i popoli.