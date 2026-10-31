Si avvicina il momento della ricorrenza del 17esimo anniversario della dipartita terrena della Serva di Dio Natuzza Evolo. La mistica con le stigmate di Paravati è morta il primo novembre del 2009, nel giorno della festa di Ognissanti, all'età di 85 anni, dopo una vita dedicata a dare sollievo e speranza a chiunque glielo chiedeva e a riportare all'ovile le pecorelle smarrite. Si è spenta serenamente nella sua stanzetta ubicata nella Casa per anziani “Monsignor Pasquale Colloca” della Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”. Due giorni dopo, il funerale sul sagrato dell'allora costruenda grande chiesa della Villa della Gioia, davanti a decine di migliaia di pellegrini giunti nella grande spianata della frazione di Mileto da tutta Italia, sfidando le intemperie e la pioggia battente. A presiedere le esequie, l'allora vescovo Luigi Renzo, lo stesso presule che successivamente ne ha avviato il processo di beatificazione.

D'allora, come detto, sono trascorsi 17 anni. L'anniversario della morte di Mamma Natuzza sarà in questo 2026 commemorato a Paravati con due celebrazioni eucaristiche all'interno della Fondazione. La prima è prevista alle 11 nella chiesa della Villa della Gioia dedicata al “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”, presieduta dall'attuale vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, colui che nel frattempo ha provveduto ad aprirla al culto e a elevarla a santuario mariano. La seconda messa di suffragio sarà celebrata nello stesso edificio sacro in serata, alle 18.