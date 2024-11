La misura eccezionale riguarderà anche le aziende agricole ricadenti all’interno del territorio dell’area protetta, colpite da eventi alluvionali nel novembre 2015

Il Parco Nazionale dell'Aspromonte ha predisposto una misura eccezionale in favore dei Comuni e delle aziende agricole ricadenti all'interno del territorio dell'Area Protetta, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel novembre dello scorso anno.

La misura, che ha previsto lo stanziamento di oltre 400.000 euro, è scritto in una nota, sostiene gli interventi volti alla tutela degli equilibri idraulici e idrogeologici con un regime d'aiuto pari al 100% per i Comuni e al 50% per i privati.

"Nei giorni immediatamente successivi ai disastrosi eventi meteorici - ha sostenuto il presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte Giuseppe Bombino - con il Consiglio direttivo del Parco si avvertì la necessità di varare un'iniziativa straordinaria finalizzata al riassetto idraulico dei versanti e della viabilità rurale in prossimità dei centri abitati e delle realtà produttive operanti nell'Area Protetta. Si tratta di un' iniziativa che ha incontrato il positivo parere del Ministero dell'Ambiente e che evidenzia come i Parchi Nazionali interpretino sempre più le esigenze di conservazione della natura e di supporto alle attività economiche che promuovono crescita e sviluppo desiderabili".