VIDEO | Un evento che da sempre unisce l’intera comunità. Grande emozione per il momento in cui la statua di Maria lascia il velo nero correndo incontro a Gesù

Un bagno di folla ha riempito il corso principale di Vibo Valentia, come ormai di consueto accade per uno dei momenti più attesi ed intensi dell’anno: l’Affrontata, l’unico evento che ancora riesce a riunire una comunità intera, in cui si riscopre quel senso di unità da cui la società moderna tende ad allontanarsi sempre di più. Ed anche stamattina l’aspetto emotivo è stato palpabile fin da subito, culminando in quello che è il momento più significativo di questa processione, cioè lo svelamento della Madonna che alla vista di Gesù risorto abbandona il nero del lutto per apparire adornata di azzurro e luminosa, un gesto che incarna perfettamente il senso della Pasqua, portatrice di Pace.

Un momento, questo, che si lega indubbiamente alla credenza popolare dato che la caduta del manto nero a seconda di come avviene può far presagire qualcosa di positivo o negativo per il futuro, aspetto che aggiunge ancora più profondità a questo grande evento collettivo. Anche quest’anno, dunque, lo svolgimento è andato per il meglio, innescando nei presenti un forte sentimento di gioia tra abbracci, auguri reciproci e commozione.

Continua a leggere su Il Vibonese