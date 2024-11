Si punta ad un unico investimento strutturale per rilanciare il polo agroalimentare

LAMEZIA TERME (CZ) - Un nuovo progetto di finanziamento per no n perdere i soldi stanziati dal Governo. Il Patto territoriale dovrà essere rivisto. E l’agenzia Lameziaeuropa, gestore del piano di interventi, avrà tempo fino a fine settembre per rimodulare le misure previste. Il Patto territoriale di Lamezia, approvato nel 2001, ha puntato sullo settore agroalimentare. A seguito di rinunce e revoche da parte delle aziende originariamente ammesse al finanziamento il Ministero dello Sviluppo economico ha bloccato l’erogazione delle somme, disponendo la presentazione di un nuovo piano di investimenti. Il Governo ha concesso 1 milione e 736mila euro a 44 imprese. Le aziende sono adesso chiamate a definire una nuova proposta. Sulla base dei fondi disponibili si pensa di puntare su un unico intervento infrastrutturale.