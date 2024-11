Inizio di primavera inconsueto in Calabria, dove si registrano temperature invernali e neve fino a bassa quota. Già dallo scorso fine settimana l’arrivo della primavera è stato anticipato da una intensa perturbazione che ha portato temperature di poco sopra lo zero anche lungo le coste. Oggi, primo giorno per la nuova stagione, si stanno registrando nevicate anche intense a quote basse.

Nevica nella Presila Catanzarese e in quella del Crotonese intorno agli 800 metri, così come i fiocchi bianchi stanno interessando la zona dell’Aspromonte, nel Reggino, sempre sopra gli 800 metri. Temperature e condizioni ben al di sotto della media stagionale. Le previsioni indicano un miglioramento concreto non prima del prossimo fine settimana.